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«У своих ворот»

Сегодня, 12:55

Баженов прокомментировал попадание в состав «Спартака» на ретроматч памяти Ильи Цымбаларя

Виктория Кравченко
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Экс-полузащитник «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о попадании в состав красно-белых на ретроматч памяти Ильи Цымбаларя против сборной мира.

«Я не разделяю матчи, для меня они все особенные. Выступить за команду ветеранов «Спартака» — особенная ценность и ответственность. С другой стороны, ощущение праздника, желание, чтобы зрители получили удовольствие, организаторы, те люди, которые выйдут на поле. Это объединяет людей, позволяет игрокам вспомнить, что они делали на поле, и показать зрителям, что и сейчас они кое-что могут», — цитирует Баженова Metaratings.ru.

В матче будут участвовать Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Мостовой, Дмитрий Парфенов, Андрей Тихонов, Виктор Онопко, Роман Павлюченко, Александр Самедов, Луиз Робсон и многие другие легенды.

Источник: https://metaratings.ru/news/bazhenov-vystupit-za-komandu-veteranov-spartaka-osobennaya-cennost-i-otvetstvennost-281702/
Илья Цымбаларь
Никита Баженов
ФК Спартак (Москва)
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