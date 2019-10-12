РФС поздравил Симоняна с 93-летием
РФС поздравил первого вице-президента организации Никиту Симоняна с днем рождения. Сегодня олимпийскому чемпиону и лучшему бомбардиру в истории «Спартака» исполнилось 93 года.
— В субботу, 12 октября, первому вице-президенту РФС, прославленному игроку и тренеру Никите Павловичу Симоняну исполняется 93 года! От всей души поздравляем Никиту Павловича с днем рождения! Желаем ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего, — отмечается в сообщении.
В субботу, 12 октября, первому вице-президенту РФС, прославленному игроку и тренеру Никите Павловичу Симоняну исполняется 93 года!— РФС (@rfsruofficial) October 12, 2019
От всей души поздравляем Никиту Павловича с днём рождения! Желаем ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего! pic.twitter.com/CetsUY3aml