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Бывший футболист сборной Бразилии сыграл в матче чемпионата Брянской области

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Андре Сантос.
Фото ФК «Сокол-Сельцо»

Бывший защитник сборной Бразилии и лондонского «Арсенала» Андре Сантос сыграл за команду «Сокол-Сельцо» в чемпионате Брянской области, сообщает пресс-служба клуба.

«Сокол-Сельцо» разгромил «Авангард» из Клетня — 3:0. 41-летний бразилец вышел в стартовом составе команды.

Сантос завершил карьеру в 2018 году. Его последним клубом стал бразильский «Фигейренсе». До этого защитник играл за «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Коринтианс», «Фенербахче», лондонский «Арсенал», «Гремио», индийский «Гоа», швейцарский «Виль» и турецкий «Болуспор».

В активе Сантоса 24 матча за сборную Бразилии. В 2009 году он выиграл с национальной командой Кубок конфедераций.

Футбол
Андре Сантос
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