«Бриз» стал победителем восьмого сезона Народной футбольной лиги

Команда московского спортивного клуба «Бриз» обыграла екатеринбургскую «Альфу» (0:0, пенальти 2:1) в финальном матче Всероссийского фестиваля футбола и стала победителем восьмого сезона Народной футбольной лиги (НФЛ).

«Бриз», главным тренером которого является президент пляжного футбольного клуба «Локомотив» Виталий Погодин, впервые стал победителем турнира.

«Получился очень хороший турнир в целом, боевая финальная игра, представительный гала-матч, — цитирует ТАСС основателя и президента Народной футбольной лиги Гурама Аджоева. — Можно сказать, что в этом году у фестиваля долгожданный победитель, потому что команда спортивного клуба «Бриз» — участник абсолютно всех турниров без исключения, которые проводились ранее. Восемь лет шаг за шагом они шли к этой победе. Один раз до этого они играли в финале, но уступили, а вот теперь одержали победу. Нужно отметить и другого финалиста — команду «Альфа» из Екатеринбурга, которая здорово провела весь турнир. И вообще хотел бы сказать слова благодарности всем участникам нынешнего сезона. Он подарил незабываемые эмоции, это самое главное».

После финала команда правления Народной футбольной лиги, в составе которой сыграли замминистра юстиции РФ Олег Свириденко, Аджоев и генеральный директор НФЛ, чемпион СССР 1976 года в составе московского «Динамо» Валерий Зенков, обыграла сборную участников лиги сезона-2023/24 со счетом 5:2.

Народная футбольная лига была создана в 2016 году для популяризации спорта и здорового образа жизни среди футболистов-любителей старше 45 лет. Поддержку Народной футбольной лиге оказывают министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов.