Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Кубок Америки
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Китай
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
OLIMPBET-Суперкубок России
Вторая лига
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Судейство

Сегодня, 12:55

Каманцев — о нападении игроков липецкого «Сокола» на арбитра: «Надеюсь, все причастные предстанут перед судом»

Арбитр Логвинов написал заявление в полицию после нападения игроков липецкого «Сокола»
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии арбитра Даниила Логвинова после нападения игроков липецкого «Сокола».

«Российский футбольный союз оказывает юридическую поддержку Даниилу Логвинову, который подвергся физическому воздействию со стороны игроков липецкого «Сокола». После инцидента судья прошел медицинскую экспертизу и был госпитализирован. Вчера Даниил написал заявление в полицию.

Ему всего 20 лет, он молодой арбитр, который только начал свой профессиональный путь. Я надеюсь, что все причастные к этой неприятной истории будут установлены и предстанут перед судом», — сказал Каманцев «СЭ».

Ранее Липецкий «Сокол» получил техническое поражение в финале Кубка регионов СФФ «Центр» против брянского ДФЦ А. Степина — 0:3 из-за нападения футболистов «Сокола» на главного судью.

Инцидент произошел на 62-й минуте, когда главный арбитр встречи Даниил Логвинов показал красную карточку одному из игроков липчан — она стала второй для «Сокола». После этого на поле началась драка, судья и его ассистент пострадали и после игры, завершенной досрочно, обратились в травмпункт. Примечательно, что главному рефери всего 20 лет, а его ассистент Эмиль Элизарович на два года моложе.

 
Нападение на арбитра матча между &laquo;ДФЦ А. Степина&raquo; и &laquo;Соколом&raquo;. Скандал в Брянске. Футболисты «Сокола» напали на судей, арбитрам понадобилась помощь медиков

 

Павел Каманцев
0
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и лишился звания первой ракетки мира
Пелагея опубликовала видео плачущей дочери после публичного скандала с Телегиным
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
Она лучше, чем Шарапова! Девочка из России с редким именем Мирра приводит в восторг весь мир на Открытом чемпионате Франции по теннису
Более 90 человек пострадали в результате ДТП с трамваями в Кемерово
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футбольные фанаты устроили драку на стадионе «Локомотив» в Дмитрове

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости