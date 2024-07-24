Экс-игрок сборной Бразилии рассказал, как попал в команду «Сокол» из Брянской области

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Андре Сантос рассказал, как сыграл за любительскую команду «Сокол» из Брянской области.

«Это очень крутая история. Много играю футбол просто ради кайфа — в Рио, в родном Сан-Паулу. Представители «Сокола» написали мне в соцсетях и пригласили сыграть за них. Я сказал, что сделаю это, когда буду в Москве. Приехал, сыграл и получил удовольствие. А еще — много сообщений, подарков. Как согласился на предложение «Сокола»? Отвечаю всем, кто пишет мне в директ. Ребята из «Сокола» предложили, я согласился. Плюс хотелось побольше узнать о Брянске», — цитирует Sport24 Сантоса.

41-летний бразилец принял участие в матче чемпионата Брянской области против «Авангарда» (3:0).

Сантос завершил карьеру в 2018 году. Его последним клубом стал бразильский «Фигейренсе». До этого защитник играл за «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Коринтианс», «Фенербахче», лондонский «Арсенал», «Гремио», индийский «Гоа», швейцарский «Виль» и турецкий «Болуспор».

В активе Сантоса 24 матча за сборную Бразилии. В 2009 году он выиграл с национальной командой Кубок конфедераций.