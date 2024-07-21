Экс-игрок лондонского «Арсенала» Сантос сыграл за «Сокол» бесплатно

Переводчик «Сокола» (Сельцо) Артем Ан рассказал «СЭ» подробности соглашения с экс-футболистом лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Андре Сантоса.

20 июля «Сокол» разгромил «Авангард» из Клетня (3:0) в чемпионате Брянской области. 41-летний бразилец вышел в стартовом составе команды.

«Это была разовая акция, которая ошарашила всех. Никаких разговоров о финансах не было, они не затрагивались. То есть Сантос сыграл за нас абсолютно бесплатно. Человек сейчас занимает раскруткой своего медиа-репутационного статуса в нашей стране, чтобы в дальнейшем его проект в России был успешен», — сказал Ан «СЭ».

Сантос завершил карьеру в 2018 году. Его последним клубом стал бразильский «Фигейренсе». До этого защитник играл за «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Коринтианс», «Фенербахче», лондонский «Арсенал», «Гремио», индийский «Гоа», швейцарский «Виль» и турецкий «Болуспор».

В активе Сантоса 24 матча за сборную Бразилии. В 2009 году он выиграл с национальной командой Кубок конфедераций.