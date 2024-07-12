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«У своих ворот»

Сегодня, 13:27

Жирков — о Газзаеве: «Такой же, в раздевалке покрикивает»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, изменился ли экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев.

«Такой же. В раздевалке покрикивает. Нам с Красичем в прошлом матче легенд сказал, чтобы закрывали всю бровку. Ничего не меняется. Валерий Георгиевич молодец», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Сборная России 7 июля обыграла Белоруссию в ретро-матче — 1:1 (пенальти 5:4). Газзаев входил в тренерский штаб легенд России.

Источник: «РБ Спорт»
Юрий Жирков
Футбол
Валерий Газзаев
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