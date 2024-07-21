Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Кубок Америки
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Китай
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
OLIMPBET-Суперкубок России
Вторая лига
ЮФЛ
Гид по Евро
Молодежная сборная России
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 11:40

В «Соколе» рассказали, как экс-игрок сборной Бразилии Сантос сыграл за клуб в чемпионате Брянской области

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андре Сантос.
Фото ФК «Сокол» (Сельцо)

Переводчик «Сокола» (Сельцо) Артем Ан рассказал «СЭ», как клуб из Брянской области смог пригласить в команду экс-игрока лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Андре Сантоса.

«Сокол» разгромил «Авангард» из Клетня (3:0). 41-летний бразилец вышел в стартовом составе команды.

«Все получилось авантюрно. В нашем клубе работает очень активная SMM-служба. Они в один момент решили написать всем известным иностранным футболистам, которые посещали Москву, и готовы были это сделать еще раз. Написали очень многим, никто не отвечал, кроме Сантоса. После этого стал выстраиваться диалог, плюс сам игрок был не против принять участие в матче. У Андре сейчас в Москве запускается свой проект, поэтому он прилетел в Москву на переговоры. При этом никто не верил, что Андре сыграет за нас, даже когда он попал в заявку нашего клуба на чемпионат Брянской области. В итоге футболист сыграл за нас, это авантюра обернулась успехом», — сказал Ан «СЭ».

Андре Сантос сыграл за &laquo;Сокол&raquo;. Экс-футболист сборной Бразилии и «Арсенала» Сантос сыграл за «Сокол» из Сельца. Что происходит?

Сантос завершил карьеру в 2018 году. Его последним клубом стал бразильский «Фигейренсе». До этого защитник играл за «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Коринтианс», «Фенербахче», лондонский «Арсенал», «Гремио», индийский «Гоа», швейцарский «Виль» и турецкий «Болуспор».

В активе Сантоса 24 матча за сборную Бразилии. В 2009 году он выиграл с национальной командой Кубок конфедераций.

Андре Сантос
0
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
РПЛ: основная информация о чемпионате России-2024/25 — клубы, расписание, где смотреть матчи
День дачника отметят в России 23 июля
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
Расчеты «Искандер-М» нанесли удар по двум эшелонам ВСУ в ДНР
Дело о хулиганстве возбуждено после избиения бизнесмена на заправке под Москвой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жирков — о Газзаеве: «Такой же, в раздевалке покрикивает»

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Сантос сыграл за «Сокол» бесплатно

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости