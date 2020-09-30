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«Будет участвовать в подготовке программ обучения и проводить теоретический занятия». Дюков — о функционале британского экс-арбитра Эллерея

14:51

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал приглашение Дэвида Эллерея, который занял должность независимого специального советника генерального секретаря РФС Александра Алаева.

— Он будет участвовать в подготовке программ обучения арбитров и проводить теоретические занятия, — пояснил Дюков. — Что касается того, может ли он комментировать, то было два резонансных эпизода, по которым мы привели его мнения. Его функционал еще предстоит выработать. (Евгений Белоусов)

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