Президент РФС Александр Дюков прокомментировал приглашение Дэвида Эллерея, который занял должность независимого специального советника генерального секретаря РФС Александра Алаева.

— Он будет участвовать в подготовке программ обучения арбитров и проводить теоретические занятия, — пояснил Дюков. — Что касается того, может ли он комментировать, то было два резонансных эпизода, по которым мы привели его мнения. Его функционал еще предстоит выработать. (Евгений Белоусов)