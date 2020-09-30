«Потери не являются критическими». Дюков о финансовой ситуации в РФС

Президент РФС Александр Дюков на брифинге по итогам заседания исполкома высказался о финансовой ситуации в организации.

— Из-за ковида выросли расходы на организацию судейства и другие, — сказал Дюков. — С другой стороны, ряд партнерских договоренностей не состоялись по понятным причинам. Хочу поблагодарить всех партнеров, что никто не требовал пересмотра контрактов, при этом добавились новые спонсоры. Финансовые потери не являются критическими.

Понятно, что провести матчи сборной со зрителями не получится, поэтому большая часть доходов пропала. Получилось увеличить премиальный фонд Кубка России в 10 раз, поэтому не все так плохо. (Евгений Белоусов)