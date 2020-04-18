«Похоже на Дом-2». Пользователи пошутили над новым фото Аршавина с Быстровым

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин опубликовал новую фотографию в Instagram. На фото он вместе со своим бывшим партнером по команде Владимиром Быстровым. На переднем плане горит огонь.

— Пережидаем, — подписал фото Аршавин.

В комментариях многие пользователи написали, что фотография напомнила им передачу «Дом-2». 38-летний Андрей Аршавин — тренер команды «Зенита» U16. 36-летний Владимир Быстров входит в тренерский штаб Александра Кержакова в сборной России U 17.