Погребняк подвел итоги матча легенд «Зенита» и сборной России образца 2008 года

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал матч легенд «Зенита» и сборной России образца 2008 года (1:1).

«Атмосфера классная. У нас Премьер-лига столько не собирает, — начал Погребняк. — В очередной раз ощутить себя профессиональным футболистом — это круто.

В лишний раз приехать в Питер, выйти на «Газпром» — Арену — это фантастика, кайф. В такой команде, с такими мастерами я могу забить гол даже хромой, что я и сделал. И еще пять моментов должны были выигрывать», — цитирует Погребняка «Спорт День за Днем».

Встреча прошла в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и была приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.