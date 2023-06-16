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«У своих ворот»

Сегодня, 09:39

Погребняк подвел итоги матча легенд «Зенита» и сборной России образца 2008 года

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал матч легенд «Зенита» и сборной России образца 2008 года (1:1).

«Атмосфера классная. У нас Премьер-лига столько не собирает, — начал Погребняк. — В очередной раз ощутить себя профессиональным футболистом — это круто.

В лишний раз приехать в Питер, выйти на «Газпром» — Арену — это фантастика, кайф. В такой команде, с такими мастерами я могу забить гол даже хромой, что я и сделал. И еще пять моментов должны были выигрывать», — цитирует Погребняка «Спорт День за Днем».

Встреча прошла в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и была приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.

 
 
Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/pogrebnyak-s-braziltsami-takogo-klassa-zenit-mog-by-povtorit-uspekh-2008-goda
Павел Погребняк
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