Романцев: «Об отказе от поездки в Японию перед полуфиналом Кубка чемпионов в 1991-м не было и мысли. Партия сказала, и вперед!»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, была ли возможность отказаться от турне в Японию перед полуфинальными матчами Кубка чемпионов с «Марселем» в 1991 году.

— Как-то Миодраг Божович вспомнил, что его «Црвена Звезда» могла сыграть в 1991-м в финале Кубка чемпионов со «Спартаком», но вас с командой отправили в Японию в связи с визитом туда Горбачева. Оттуда «Спартак» вернулся разобранным и дважды проиграл в полуфинале «Марселю». Могли ли вы отказаться от поездки?

— Это было исключено, поскольку все решалось на правительственном уровне. И так, что даже мысли не было об отказе. Партия сказала, и вперед! Хотя понимали, что сил эта поездка будет стоить немалых — перелеты, разница во времени, матчи, в которых надо побеждать. Да еще и сезон подходил к концу. Если бы я искал причины поражений в полуфинале от «Марселя», то перечислил бы все это. Но, к сожалению, на тот момент французы был объективно сильней. Вот, скажем, с «Антверпеном» нас просто «убил» судья. А здесь все было по-честному — «Марсель» был классной командой. Хотя в финале они «Црвене Звезде» Миодрага проиграли.