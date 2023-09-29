Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Суперкубок России
Вторая Лига
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Женский футбол
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 09:45

Романцев: «Об отказе от поездки в Японию перед полуфиналом Кубка чемпионов в 1991-м не было и мысли. Партия сказала, и вперед!»

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, была ли возможность отказаться от турне в Японию перед полуфинальными матчами Кубка чемпионов с «Марселем» в 1991 году.

— Как-то Миодраг Божович вспомнил, что его «Црвена Звезда» могла сыграть в 1991-м в финале Кубка чемпионов со «Спартаком», но вас с командой отправили в Японию в связи с визитом туда Горбачева. Оттуда «Спартак» вернулся разобранным и дважды проиграл в полуфинале «Марселю». Могли ли вы отказаться от поездки?

— Это было исключено, поскольку все решалось на правительственном уровне. И так, что даже мысли не было об отказе. Партия сказала, и вперед! Хотя понимали, что сил эта поездка будет стоить немалых — перелеты, разница во времени, матчи, в которых надо побеждать. Да еще и сезон подходил к концу. Если бы я искал причины поражений в полуфинале от «Марселя», то перечислил бы все это. Но, к сожалению, на тот момент французы был объективно сильней. Вот, скажем, с «Антверпеном» нас просто «убил» судья. А здесь все было по-честному — «Марсель» был классной командой. Хотя в финале они «Црвене Звезде» Миодрага проиграли.

Артем Дзюба, Олег Романцев, Сергей Семак. «Посоветовал бы Дзюбе извиниться за слова о Семаке, это вызовет уважение». Интервью Романцева

Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
0
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
Константин Выборнов: «В Пекине меня принимали за телохранителя Валиевой»
Россия атакует Баха. Президент МОК вызывает гнев на самых разных уровнях
АвтоВАЗ запустил продажи автомобилей Lada по заводской цене
Кеннеди-младший пообещал закончить украинский конфликт за 100 дней
Россия распространила заявление СБ ООН по подрыву «Северных потоков»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Вячеслав Колосков: "Безальтернативные выборы - общепринятая практика, ничего страшного"
Федун, Колобков, Прядкин. Первые секунды после избрания. Кто поздравил Дюкова?
Юный игрок "Чертанова" - о голе рабоной: "Ни на кого не равнялся. Давно хотел так забить"
Борзаковский круче Болта
Решение Мутко. Реакция Сергея Анохина
Решение Мутко. Реакция Игоря Ефремова
Решение Мутко. Реакция Рохуса Шоха
Александр Львов. "От "Спартака" до сборной"
Кто заказал шампанское Кокорину и Мамаеву?
Широков стал любителем
Стадиону "Динамо" присвоено имя Льва Яшина
Сергей Прядкин - после исполкома РФС
Керимов покидает конференцию РФС
Автопарк членов исполкома РФС
Леонид Слуцкий - почетный гость детского турнира
Толстых отправлен в отставку
Губерниев vs Малафеев: мнения сторон
Возглавил футбол
Евсеев прощается с футболом
Золотая мантия 2011, обзоры
Руководители РФС и ветераны футбола возложили венки к обелиску Победы
2-й этап Кубка равных возможностей "Мы вместе!"
Открытие мемориальной доски Игорю Нетто
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лучший игрок турнира детских домов и школ-интернатов получит приз имени Цымбаларя
Новости
RSS RSS
Все новости