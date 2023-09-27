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«У своих ворот»

Сегодня, 16:13

Лучший игрок турнира детских домов и школ-интернатов получит приз имени Цымбаларя

Артем Бухаев
Корреспондент
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30 сентября в Ростове-на-Дону стартует юбилейный V Всероссийский турнир для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты».

Организаторами соревнований выступают ФК «Ростов», его болельщики и Межрегиональная общественная организация «Клуб волонтеров» при поддержке Фонда Президентских грантов.

В турнире примут участие 60 команд, которые разыграют поездку в футбольный лагерь в Сочи. По словам Олега Цымбаларя, лучший игрок соревнований получит приз имени его отца, легендарного футболиста «Спартака» и сборной России Ильи Цымбаларя.

Директор турнира «Игра своей мечты» Антон Стременовский рассказал, что организаторы ведут переговоры с академий одного из клубов РПЛ о возможности привозить лучших ребят из числа воспитанников детских домов на стажировки.

Илья Цымбаларь
Футбол
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