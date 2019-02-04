Необычная годовщина: 9 лет назад Нигматуллин стал диджеем

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сообщил о годовщине своей музыкальной деятельности. 9 лет назад футболист начал карьеру диджея.

"Сегодня у меня годовщина - 9 лет моей музыкальной деятельности! Как быстро летит время. Я счастлив, что музыка нас связала!" - написал Нигматуллин в Твиттере.

Карьеру футболиста Нигматуллин окончательно закончил в 2009 году. Он защищал цвета таких клубов, как "Спартак", "Локомотив", ЦСКА и ряда других. За сборную России он отыграл с 2000 по 2002 год 24 матча, пропустил 18 мячей и принял участие в чемпионате мира-2002.