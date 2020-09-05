Мутко объяснил, почему ушел из футбола

Бывший президент Российского футбольного союза и экс-министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал, почему он ушел из футбола.

— Вернусь ли я в футбол? Я считаю, что каждому делу свое время. Я не хотел уходить. Почему ушел? Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что надо заняться большим серьезным делом, региональной политикой, отраслью строительства. Во-первых, ты не всегда можешь делать то, что ты любишь, а то, что ты умеешь.

А во-вторых, я был в хорошей спортивной форме, а меня в состав не ставили. Тренер определяет, и он определил меня на это направление. Может ли тренер вернуть? Не знаю. Я с головой начинаю уходить в другую область, — сказал Мутко в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на «Матч ТВ».