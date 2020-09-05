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Мутко объяснил, почему ушел из футбола

22:30
Виталий Мутко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виталий Мутко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший президент Российского футбольного союза и экс-министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал, почему он ушел из футбола.

— Вернусь ли я в футбол? Я считаю, что каждому делу свое время. Я не хотел уходить. Почему ушел? Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что надо заняться большим серьезным делом, региональной политикой, отраслью строительства. Во-первых, ты не всегда можешь делать то, что ты любишь, а то, что ты умеешь.

А во-вторых, я был в хорошей спортивной форме, а меня в состав не ставили. Тренер определяет, и он определил меня на это направление. Может ли тренер вернуть? Не знаю. Я с головой начинаю уходить в другую область, — сказал Мутко в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на «Матч ТВ».

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1235510_Kakoj_byla_reakcija_Putina_na_17_ot_Portugalii_Chto_s_sudejstvom_v_RPL_Kak_igrajet_Spartak_Mutko___v_novyh_Insajderah

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