Митрофанов поделился ожиданиями от Дальневосточной юношеской футбольной лиги

Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов поделился своим мнением о Дальневосточной юношеской футбольной лиги.

«Лига создавалась в достаточно сложном регионе с точки зрения развития футбола — большие расстояния и небольшое количество профессиональных команд. Для того, чтобы Дальневосточный футбол развивался, и развивался не искусственными способами, мы решили пойти по пути создания соревнований среди самых сильных школ. Так юные футболисты смогут не просто играть друг с другом по принципу «равный с равным», а развивать качество и проявлять спортивную здоровую конкуренцию.

Такие соревнования предполагают точечное обучение и развитие тренеров школ, чтобы методика Российского футбольного союза распространялась дальше на игроков других школ региона. Также, это развитие судей и инвестиции в инфраструктуру. Программа рассчитана на несколько лет.

Вы знаете, что на Дальнем Востоке соревнования часто проходили по принципу турнира в одном месте в краткосрочный период времени, от одной недели до двух. Турнир начался сегодня и закончится в конце октября", — цитирует Митрофанова официальный сайт ЮФЛ.

На Дальнем Востоке в ЮФЛ примут участие 10 школ: СКА-Хабаровск, «Краевая спортивная школа Олимпийского резерва» (Владивосток), ФК «Локомотив» (Уссурийск), ДЮСШ №3 (Благовещенск), СДЮШОР №2 (Комсомольск-на-Амуре), СШОР «Океан» (Находка), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Республиканская специализированная спортивная школа по футболу» (Якутск), «Спортивная школа по футболу» (Петропавловск-Камчатский), Спортивная школа «Белогорец» (Белогорск).