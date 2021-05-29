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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

В пяти регионах запускается бесплатная программа футбольных тренировок для девочек

17:13

Российский футбольный союз, футбольный проект GirlPower Kids запускают программу «Мы в игре». Это бесплатные футбольные тренировки для девочек любого уровня подготовки от 5 до 12 лет.

Проект стартует в 5 городах: Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону. Для участия достаточно зарегистрироваться и прийти на тренировку. Старт тренировок пройдет во всех городах 5 июня.

Программа подойдет как девочкам, которые уже занимались футболом, так и тем, кто никогда не играл. На тренировках работают два тренера, а все пришедшие делятся на группы по возрасту и уровню, чтобы каждой девочке было интересно. Специально для проекта были отобраны детские тренеры, которые прошли стажировку в школе GirlPower FC.

Программа тренировок разработана таким образом, чтобы развивать не только футбольные навыки, но и лидерство, креативность, умение работать в команде, смелость, упорство, скорость принятия решений в стрессовой ситуации и другие качества. Эти навыки важны в любом возрасте, но воспитать их проще всего в детстве.

Мария Сучкова, руководитель департамента женского футбола РФС: «Мы уверены, что фундаментом для развития всех направлений женского футбола является массовый футбол. В этом отношении мы видим свою задачу в том, чтобы вовлечь как можно больше девочек в игру, подготовить тренеров к работе в женском футболе и создать возможности для занятий футболом во всех регионах. Именно на это направлена программа РФС «Мы в игре». Она призвана привлечь девочек в футбол и продемонстрировать, что футбол — отличный способ найти друзей, укрепить здоровье, развить важные качества характера, и наконец, просто получить удовольствие от игры».

Владимир Долгий-Рапопорт, основатель футбольной академия для девочек GirlPower Kids: «До сих пор многие считают футбол чисто мужским занятием и часто даже не предлагают его девочкам как вид спорта, которым можно заниматься. Вместе с РФС и adidas мы меняем отношение к женскому футболу. Мы хотим, чтобы как можно больше девочек с помощью тренировок развивали в себе все навыки, которые будут им полезны во взрослой жизни. Мы начали нашу детскую программу с занятий в Москве, а теперь в партнерстве с РФС запускаем проект «Мы в игре» в 5 городах России. Надеемся, что интерес девочек и их родителей позволит нам запустить программу футбольных тренировок по всей России».

GirlPower — это первая и крупнейшая в России женская футбольная школа GirlPower FC и футбольная академия для девочек GirlPower Kids. Мы хотим добиться того, чтобы каждая девочка, которая хочет играть в футбол, имела такую возможность. Без разницы, где, без разницы, насколько она хороша для профессионального футбола. Единственное, что имеет смысл, это её желание играть в футбол. Девочки должны иметь возможность выбирать любое увлечение из тех, что нравятся, а не из тех, которыми принято заниматься. Тренировки проходят в Москве и Санкт-Петербурге.

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