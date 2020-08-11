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«Матч ТВ» отстранил Широкова от эфира после избиения арбитра во время игры

13:53
Роман Широков. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Широков. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший капитан сборной России Роман Широков отстранен от всех эфиров на «Матч ТВ», где он работал экспертом. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

«И уже сегодня Роман Широков отстранен от всех эфиров на канале Матч ТВ», — написал Губерниев в своем Telegram-канале. Ранее экс-игрок сборной избил арбитра во время матча любительских команд.

Во время матча любительских команд Широков ударил судью Никиту Данченкова. Футболист атаковал рефери на поле, после чего тот упал на газон. Арбитру потребовалась медицинская помощь. Данченков ранее заявил «СЭ», что здоровье у него в порядке, а сам инцидент он прокомментирует позже.

Позднее Широков извинился за свой поступок.

Широков напал на арбитра матча. Срубил одним ударом и хотел добить

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