Широков сделал заявление об избиении арбитра. Он напал на судью во время матча

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков принес извинения за свой поступок. Ранее стало известно, что он избил арбитра.

Во время матча любительских команд Широков ударил судью Никиту Данченкова. Футболист атаковал рефери на поле, после чего тот упал на газон. Арбитру потребовалась медицинская помощь. Данченков ранее заявил «СЭ», что здоровье у него в порядке, а сам инцидент он прокомментирует позже.

«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками, надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй, — написал Широков в Instagram. — Также хочу извиниться перед организаторами турнира «Амкалом», своими партнерами по команде «Матч ТВ» и зрителями».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что арбитр намерен обратиться в полициюю