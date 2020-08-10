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Роман Широков избил судью на поле. Арбитр рассказал о своем состоянии

10 августа 2020, 20:35
Роман Широков. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Роман Широков. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Экс-капитан сборной России Роман Широков во время матча любительских команд ударил судью Никиту Данченкова. Футболист атаковал рефери на поле, после чего тот упал на газон. Арбитру потребовалась медицинская помощь.

Данченков коротко прокомментировал «СЭ» состояние своего здоровья.

— Не готов сейчас давать комментарии, давайте позже. Со здоровьем все хорошо, жить буду, — заявил он. (Севастиан Терлецкий)

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