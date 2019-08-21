Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев вспомнил, как в начале своих выступлений за «Спартак» в 2002 году ветеран красно-белых нападающий Владимир Бесчастных прогнал его из массажной комнаты.

— Я пришел в «Спартак» вообще «сырым» и ничего толком не понимал, — вспомнил Сычев в в эфире ютуб-канала «Сычев подкаст и Денис Казанский». — И после какой-то игры лег на массаж, лежу, все спокойно и тут заходит уверенный ветеран Володя Бесчастных и говорит: «Мальчик, чтобы до 25 лет вообще сюда не заходил на массаж!» Я доделал массаж и учел это.