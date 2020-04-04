Карасев показал, какой экипировкой пользуется

Российский арбитр Сергей Карасев опубликовал новое видео в Instagram. Он показал, какой экипировкой пользуется.

— В комментариях и директе накопилось много вопросов про судейскую экипировку, — написал арбитр. — Чтобы ответить сразу всем и подробно показать разные штуки, записал видео. Надеюсь, получилось интересно.

40-летний Сергей Карасев начал судейскую карьеру в 1995 году. В 2010 году он стал арбитром ФИФА.