Избитый Широковым судья решил отказаться от дальнейшего обжалования приговора

Адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, рассказал, что потерпевший по делу экс-капитана сборной России принял решение отказаться от дальнейшего обжалования приговора.

В августе 2020 года 39-летний Широков избил Данченкова во время матча между любительскими командами после того, как был удален с поля. Арбитру диагностировали множественные травмы лица.

«Никита — молодой и законопослушный человек, который впервые столкнулся с судебно-прокурорскими структурами, приговор (Широкову назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. Кроме того, был частично удовлетворен гражданский иск о взыскании в пользу потерпевшего 100 тысяч рублей) на него подействовал совершенно удручающе, — заявил «СЭ» Островский. — Приговор Широкову очень разочаровал Никиту. И, судя по комментариям депутатов Лебедева и Свищева, разочарован был не только наш подзащитный.

Данченков не очень понимает, что происходит «за кадром», что у нас существует «телефонное право». А фраза «блат сильнее совнаркома» идет аж с 20-х годов прошлого века. После того, как Никита ознакомился с отзывом сотрудника Прокураторы города Москвы, который полностью поддержал этот беззубый приговор в отношении Широкова, он не видит смысла дальше добиваться справедливости. Данченко не хочет тратить ни свое время, ни наше, которое достаточно дорогое. Мы бесплатно участвовали в этом процессе. Но Никита считает, что бодаться теленку с дубом — малоперспективное занятие в нашей стране. Мы не согласны с такой позицией, но мы связаны волеизъявлением потерпевшего. В силу своих обязанностей написали в вышестоящую инстанцию жалобу — это входит в договор по проведению процесса в суде первой инстанции, но новое соглашение на апелляцию мы не заключали.

29 февраля пройдет рассмотрение дела в апелляционной инстанции, но мы (Островский и Рамазанов. — Прим. «СЭ») в этом принимать участие уже не будем. Будет ли там присутствовать Данченков, мне не известно".

(Севастиан Терлецкий)