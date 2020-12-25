Избитый Широковым футбольный арбитр отреагировал на приговор суда

Избитый бывшим футболистом сборной России Романом Широковым арбитр Никита Данченков прокомментировал приговор суда. Широков приговорен к исправительным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

— Сейчас мне сложно что-то сказать, нужно немного прийти в себя после вынесенного решения, — заявил Данченков. — Для стороны Широкова итог очень хороший, для нас, соотвественно, нет. Они были с самого начала в себе уверены сегодня. Мне нужно все хорошенько обдумать. По поводу продажи кроссовок — пускай продает. Как раз ему, наверное, деньги нужны с окладом в 50 тысяч. Я его извинения не считаю искренними и вряд ли их когда-нибудь приму.

Мировой суд района Сокольники города Москвы приговорил бывшего полузащитника сборной России к общественным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей за нанесение травм арбитру Никите Данченкову во время любительского турнира.

Изначально прокурор требовал год и 10 месяцев ограничения свободы, а гражданский иск за моральную компенсацию составлял 500 тысяч рублей.

В августе Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время матча между любительскими командами после того, как был удален с поля. Видео драки появилось в социальных сетях. Арбитру диагностировали множественные травмы лица.

(Екатерина Звенигородская)