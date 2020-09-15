Источник: против Широкова возбуждено уголовное дело за избиение судьи

Против бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, против Широкова заведено дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. В конце августа Широков избил судью Никиту Данченкова во время турнира Московский Кубок Селебрити. Футболист атаковал рефери во время матча, после чего судья упал на газон. Арбитру потребовалась медицинская помощь. Данченков сообщил, что написал на Широкова заявление в полицию, позднее в сети появились его показания.

Полиция завела уголовное дело против Широкова по статье 115 УК РФ, по которой ему грозят исправительные работы или заключение.