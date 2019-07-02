Источник: Газпромбанк и РЖД станут официальными партнерами РФС

Официальными партнерами РФС будут Газпромбанк и РЖД, сообщает РБК.
По данным источника, Газпромбанк станет официальным банком Российского футбольного союза, а РЖД выделит средства на развитие детско-юношеского футбола. Пока нет информации о финансовых деталях сделок.
О соглашениях должны объявить во время заседания попечительского совета РФС, которое пройдет 3 июля.
Попечительский совет РФС был создан 11 апреля 2019 года.
Дополнительная информация
https://sportrbc.ru/news/5d1b89ea9a7947ee2353968e?ruid=UET9A1vPDuFHbVlUAwVIAg&from=newsfeed%5C&fbclid=IwAR3RmnIgDUVUK9WZKQKm2gLQZvSaK7KYV731msNirAkeyXx6mCtUcxq3R94
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