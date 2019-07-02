Источник: Газпромбанк и РЖД станут официальными партнерами РФС

Официальными партнерами РФС будут Газпромбанк и РЖД, сообщает РБК.

По данным источника, Газпромбанк станет официальным банком Российского футбольного союза, а РЖД выделит средства на развитие детско-юношеского футбола. Пока нет информации о финансовых деталях сделок.

О соглашениях должны объявить во время заседания попечительского совета РФС, которое пройдет 3 июля.

Попечительский совет РФС был создан 11 апреля 2019 года.