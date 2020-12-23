Хачатурянц считает, что судьи не должны объяснять свои решениям командам

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подвел итоги работы арбитров в 2020 году. Он отметил, что судьями не удалось прийти к единому стилю работы.

— Безусловно, год выдался тяжелым, — сказал Хачатурянц в эфире «Матч премьер». — Самой главной задачей мы ставили максимальную прозрачность и понятность всего судейского комитета, экспертно-судейской комиссии. На YouTube выходит программа, посвященная судейским решениям.

Но хотелось бы больше сказать, что не удалось. Не удалось добиться единого стиля судейства. Задача, которую ставил перед судейским комитетом РФС.

Главная задача была дать клубам больше играть, больше борьбы. Когда клубы начинали выступление в Европе, была очевидна разница судейства. Мы понимали, что тот стиль, который сейчас существует в РПЛ, он не соответствует европейским стандартам.

Понятно, что квалификация судей разная. Но задача привести судейство к единому стилю стоит и остается главной задачей в следующем году.

— Должны ли судьи пояснять свои решения во время матча?

— Правила игры одинаковы для всех. Судьи эти правила знают не хуже тренеров и игроков. И их решения во время матча, безусловно, могут быть ошибочными. Но для этого есть инспектор матча, экспертно-судейская комиссия. Но объяснять свое решение судья точно не должен ни во время игры, ни после игры. Ни представителям команды, ни тренерам, ни футболистам. Он выносит решение в понимании игры в футбол. Он может ошибаться, но есть механизмы, которые помогают решать эту проблему.