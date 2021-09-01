Константин Генич: «Арустамяну предложили один из руководящих постов в РФС»
Бывшему комментатору «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну предложили одну из руководящих должностей в РФС, утверждает действующий комментатор канала Константин Генич.
«Охренеть, сегодня узнал, что Нобелю предложили один из руководящих постов в РФС! Нобель, брат, это правда?! Отвечай на звонки!»
Ранее Арустамян покинул «Матч ТВ» после ситуации с интервью полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. По словам журналиста, формат получившегося разговора противоречит его принципам. Несмотря на просьбы журналиста не выпускать его в эфир, было принято противоположное решение, поэтому он написал заявление об увольнении со спортивного телеканала по собственному желанию.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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