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Руководитель дальневосточного футбола: «Не ожидали, что матчи ЮФЛ будут пользоваться такой популярностью у зрителей»

12:30
Президент Дальневосточного футбольного союза Владимир Крысин. Фото РФС
Президент Дальневосточного футбольного союза Владимир Крысин. Фото РФС

Президент Дальневосточного футбольного союза Владимир Крысин в разговоре с «СЭ» прокомментировал создание ЮФЛ в Дальневосточном округе.

— ЮФЛ дала возможность развития и популяризации юношеского футбола через телетрансляции и социальные сети. Первое, что она привнесла на Дальний Восток, — это система соревнований, которой до этого мы не имели, — подчеркнул Крысин. — Равные играют с равными, детские спортивные школы всего региона имеют практику в течение всего лета. Это — возможность повышения квалификации тренеров, которые теперь практикуют круглый год, это — обучение молодых судей. Следующий критерий — зрительский интерес. Мы не ожидали, что матчи ЮФЛ будут пользоваться такой популярностью у болельщиков. Сейчас каждая детско-юношеская школа только и бредит этой лигой, хочет стать участником ЮФЛ.

Крысин также добавил, что ЮФЛ — это соревнования на уровне лучших стандартов РПЛ и ФНЛ.

— Благодаря РФС мы получили улучшение инфраструктуры. Участие в ЮФЛ также увеличило внимание органов исполнительной власти. Все это благодаря инициативе Александра Валерьевича Дюкова по созданию Дальневосточной Юношеской лиги и тому вниманию и заботе, которые он проявил к этому турниру. РФС на этом не останавливается. Уже имеется информация, что в следующем году в нашей лиге будут выступать не только ребята 2006 года рождения, но и 2007-го. Руководители школ, тренеры, родители и вся футбольная общественность с радостью восприняла эту новость.

В России созданы ЮФЛ-1 (игроки до 19 лет), ЮФЛ-2 (игроки до 18 лет), ЮФЛ Северо-Запад (игроки до 16 лет) и ЮФЛ Дальний Восток (игроки до 16 лет).

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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