Экс-тренер «Зенита» прокомментировал смерть вратаря в Калининграде

Советский футболист, вратарь и российский тренер Борис Рапопорт назвал смерть 23-летнего голкипера любительского клуба «Красная Звезда» Александра Шишмарева несчастным случаем.

«Это несчастный случай. Такое происходит, но очень редко. Бывает, когда на поле умирают молодые люди, у которых сердце остановилось, — цитирует Рапопорта РЕН ТВ. — Это значит, что врачи недосмотрели. Все, что связано с голкипером, с молодым человеком, это просто несчастный случай. Хотя я читал, что, возможно, ему не была оказана квалифицированная медицинская помощь, потому что если говорят о западании языка, то, может, его удалось бы спасти. Может, не разобрались, может, не было квалифицированной помощи врачей».

Рапопорт подчеркнул, что вратарь — это такая позиция, где выходят и бросаются в ноги, причем играют руками вперед, то есть уже имеется опасность травмы головы.

Футболист также вспомнил про случай с вратарем Андреем Перхуном, который умер через десять дней после столкновения с нападающим «Анжи» — 28 августа 2001 года.

«Перхуна не стало 20 лет тому назад. Он столкнулся с нападающим «Анжи» и получил травму. Но там длительное время лежал в больнице, его пытались вернуть к жизни, но не получилось. Здесь же смерть прямо на поле. Все равно будут вратари, футбол и единоборства. Без этого никуда не деться», — подчеркнул Рапопорт.

Ранее сообщалось, что футболист любительского клуба «Красная Звезда» Александр Шишмарев умер прямо во время матча на стадионе. Как пояснили в пресс-службе ФК, Шишмарев получил сильный удар в область шеи при столкновении с игроком из команды соперника. От полученных травм 23-летний спортсмен скончался. По словам президента Калининградской областной федерации футбола Александра Гвардиса, спортсмен мог скончаться в связи с тем, что у него запал язык. Гвардис отметил, что вратарь задохнулся. СК начал проверку после смерти футболиста.