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Футболист молодежной команды «Знамя Труда» умер во время матча

18:34

Во время футбольного матча на стадионе «Торпедо» в Орехово-Зуево произошла трагедия. Футболисту молодежной команды «Знамя Труда» стало плохо.

Он умер практически мгновенно, не успев дождаться помощи медиков. Предварительный диагноз — аневризма сосудов головного мозга.

Публикация от Орехово-Зуевскии? Округ (@orehovo_zuevo_official)

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