Экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров возглавил Федерацию футбола Мордовии

Александр Егоров назначен новым президентом Федерации футбола Мордовии, сообщает Mordovmedia. Он был единственным кандидатом на эту должность.

Предыдущий глава организации Александр Яшков 19 декабря погиб в ДТП.

Александр Егоров — бывший российский арбитр, с мая 2018 по декабрь 2019 года занимал пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС.