Директор академии "Чертаново": "Минусов в создании юношеской лиги U-17 не вижу"

Директор академии "Чертаново" Николай Ларин позитивно оценил решение исполкома РФС создать юношескую футбольную лигу U-17, матчи будут проводиться на протяжении года в круговом формате. Он подчеркнул, что не видит в создании нового турнира ни одного минуса.

В первом сезоне примут участие 12 команд, которые имеют наибольший рейтинг среди футбольных школ и академий. Среди участников будут и клубы РПЛ, и школы, которые не представлены ни в элитном дивизионе, ни в ФНЛ или ПФЛ.

– Минусов я пока не вижу. Плюсы есть однозначно, потому что наконец-то у нас будет первенство России, где будут собраны сильнейшие академии страны, – сказал Ларин. – Для ребят будет очень престижно участвовать в таких соревнованиях с разъездами. Практически – это первый шаг в профессиональный футбол.

Плюс, сама возможность отбираться в Юношескую лигу УЕФА – это, конечно, новая история, которая была очень необходима всем школам, потому что раньше отбор туда происходил только среди академий клубов премьер-лиги. Более того, на эти соревнования некоторые клубы присылали команды на год младше. Не умаляю достоинств "Анжи" (команда из Махачкалы участвовала в Юношеской лиге УЕФА-2018/19 как победитель Кубка РФС, но не смогла выйти в плей-офф, уступив в первом же раунде пути национальных чемпионов "Маккаби" из Тель-Авива. – Прим. "СЭ"), могу сказать, что по 2000 году команда "Чертаново" три раза из четырех возможных выигрывала первенство России – считалась самой сильной командой, из нее Наиль Умяров в "Спартак" перешел. Но у этой команды не было возможности попасть в Юношескую лигу УЕФА, потому что у нашей академии нет клуба РПЛ. Сейчас такая возможность есть у любой академии из участников этих соревнований.

Там, насколько я понимаю, будет не одна лига, а впоследствии больше. И любая школа через какое-то время может попасть в эту элитную лигу из 12 команд. Поэтому я вижу только плюсы. Это первое знаковое решение нового руководителя РФС. Полностью поддерживаю его!

– Таким образом, больше парней вроде Сергея Пиняева (воспитанник "Чертаново" проходил стажировку в "Манчестер Юнайтед". – Прим. "СЭ") могут попасть на радары больших клубов, участвуя в Юношеской лиге УЕФА?

– В принципе, это не основной аргумент создания юношеской лиги, но, конечно, так больше ребят будет на виду. Тем более, насколько я понимаю, у этого турнира будет очень сильная информационная поддержка. Это очень важная составляющая для развития российского футбола. Потому что, к сожалению, в последнее время мы уделяем внимание только профессиональному футболу, а детско-юношескому – очень мало, практически никакого. Учитывая все эти составляющие, это огромный плюс.

– Обсуждали ли вы этот проект с Александром Дюковым? Может, высказали свои пожелания и предложения, учитывая ваш опыт в сфере детско-юношеского футбола.

– Я пока с ним не встречался. При этом сейчас собран комитет детско-юношеского футбола РФС, который возглавил Сергей Николаевич Галицкий. Насколько мне известно, меня туда включили, как вы правильно сказали, как человека, который как минимум давно работает в детско-юношеском футболе. Не могу сказать, что сильно разбираюсь, но давно работаю – это точно.

– 12 команд – достаточное количество участников?

– Это первый сезон. Все посмотрят, как пойдет. Но самое главное – критерий допуска к элитной лиге, чтобы там не было слабых команд. Чем выше конкуренция между академиями, тем лучше.

– Какое число, на ваш взгляд, является оптимальным?

– На сегодняшний день, думаю, как раз 12. (Андрей Михайлов)​