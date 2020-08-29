Детской академии футбола Дмитрия Аленичева исполнилось пять лет

Академия Дмитрия Аленичева отметила первый юбилей — 5 лет. В честь этого в Беляниново состоялся турнир команд 2008-2009 г.р. Помимо Академии Аленичева за кубок поборолись «Спартаковец», «Победа» и «Лобня».

Турнир в честь юбилея академии Дмитрия Аленичева. Фото «СЭ»

— Хочу всех поздравить с этим праздником, — сказал Аленичевым. — За эти пять лет у нас открылось шесть филиалов, в которых занимается более 400 детей. Верю, что это только начало нашей истории.

Также прошел гала-матч друзей Аленичева, в котором кроме Дмитрия приняли участие Егор Титов, Андрей Тихонов, Константин Головский, Дмитрий Парфенов, Юрий Ковтун, Дмитрий Хлестов и Александр Ширко. Их соперником стала любительская команда «Мастер-дизайн».