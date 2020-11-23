Десятый тур ЮФЛ: «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице
В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».
Игры между ФШМ (Москва) — СШОР «Зенит» (Санкт-Петербург) не состоялись в связи c выявлением заболевания COVID-19 у игроков в команде СШОР «Зенит».
Матч «Локомотив» — «Зенит» прошел в Москве 21 ноября. Победу со счетом 2:0 одержали гости и подтвердили свое лидерство в турнирной таблице. На 54-й минуте счет открыл Руслан Хайлоев, а уже через десять минут счет увеличил Артем Комаров. Железнодорожники не смогли забить ни одного мяча в ворота питерцев.
Результаты остальных игр:
ЮФЛ-1
«Чертаново» — «Академия Коноплева» — 1:3
«Динамо» — «Строгино» — 3:1
«Ростов» — ЦСКА — 3:1
«Мастер-Сатурн» — «Спартак» — 2:5
«Краснодар» — «Рубин» — 2:1
ЮФЛ-2
«Чертаново» — «Академия Коноплева» — 1:1
«Динамо» — «Строгино» — 2:1
«Ростов» — ЦСКА — 0:2
«Локомотив» — «Зенит» — 1:3
«Мастер-Сатурн» — «Спартак» — 2:1
«Краснодар» — «Рубин» — 6:0
Следующий тур ЮФЛ пройдет 28 ноября.
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