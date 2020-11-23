Десятый тур ЮФЛ: «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице

21 и 22 ноября состоялся 6-й тур Юношеской футбольной лиги.

В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».

Игры между ФШМ (Москва) — СШОР «Зенит» (Санкт-Петербург) не состоялись в связи c выявлением заболевания COVID-19 у игроков в команде СШОР «Зенит».

Матч «Локомотив» — «Зенит» прошел в Москве 21 ноября. Победу со счетом 2:0 одержали гости и подтвердили свое лидерство в турнирной таблице. На 54-й минуте счет открыл Руслан Хайлоев, а уже через десять минут счет увеличил Артем Комаров. Железнодорожники не смогли забить ни одного мяча в ворота питерцев.

Результаты остальных игр:

ЮФЛ-1

«Чертаново» — «Академия Коноплева» — 1:3

«Динамо» — «Строгино» — 3:1

«Ростов» — ЦСКА — 3:1

«Мастер-Сатурн» — «Спартак» — 2:5

«Краснодар» — «Рубин» — 2:1

ЮФЛ-2

«Чертаново» — «Академия Коноплева» — 1:1

«Динамо» — «Строгино» — 2:1

«Ростов» — ЦСКА — 0:2

«Локомотив» — «Зенит» — 1:3

«Мастер-Сатурн» — «Спартак» — 2:1

«Краснодар» — «Рубин» — 6:0

Следующий тур ЮФЛ пройдет 28 ноября.