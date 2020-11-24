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Член комитета ветеранов футбола РФС скончался на 63-м году жизни

11:54
Петр Баркалов. Фото РФС
Петр Баркалов. Фото РФС

Сотрудник департамента организации и проведения соревнований РФС, вице-президент Союза ветеранов футбола России, член Комитета ветеранов футбола РФС, чемпион Всемирных игр ветеранов 1994 года Петр Баркалов скончался на 63-м году жизни после болезни, сообщает пресс-служба футбольного союза.

«На протяжении многих лет Баркалов работал в структуре РФС. Был заместителем руководителя департамента профессионального футбола. В последнее время он занимался организацией турнира «Кожаный мяч», а также различных соревнований среди ветеранов футбола.

Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Петра Владимировича Баркалова", — говорится в заявлении РФС.

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/340

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