Бывшая жена Алиева: "У него казино, шлюхи и алкоголь, а дети святым духом питаются"

Татьяна Алиева, бывшая жена экс-футболиста "Локомотива", "Анжи" и киевского "Динамо" Александра Алиева утверждает, что он не выделяет деньги на содержание своих детей, тратя все на развлечения.

- Все казино, шлюхи (в оригинальном комментарии было употреблено более грубое слово - прим. "СЭ") и алкоголь. Дети святым духом питаются, - написала Татьяна Алиева в Фейсбуке, комментируя собственную запись. - Как отец и мужик, он обязан дать жилье своим родным детям.

Ранее бывшая супруга футболиста заявила, что он отказывается платить алименты.

Подробнее об отношениях Александра Алиева с бывшией супругой вы можете прочитать в материале "СЭ".

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