Бывшая жена Алиева обвиняет его в неуплате алиментов

Татьяна Алиева, бывшая жена экс-футболиста "Локомотива", "Анжи" и киевского "Динамо" Александра Алиева рассказала о том, как она пыталась пройти в его квартиру. Также она утверждает, что бывший супруг не хочет платить алименты на содержание детей.

- Только что я в присутствии своего адвоката, исполнительной службы, двух понятых и правоохранительных органов я пыталась зайти в квартиру, где 1/3 части принадлежит мне, где прописаны детки, чтобы описать имущество и вручить ему протокол, - написала Татьяна Алиева в Фейсбуке. - Саша Алиев смелым может быть только со мной. Ох, как не хочется платить деткам. Я просила хотя бы одежду. Он, как последний трус, закрылся и никого не пустил, только стоял и пугал бандитами. И в итоге вызвал канал 1+1, чтобы хорошенько меня попугать, опозорить и оклеветать. Давай, трусло! Меня уже ничем ты не напугаешь. Куча кодировок от алкоголя и наркотиков, насилие над ребёнком. Я тебе еще вручу иск за клевету! С разводом дети статус теряют. Как не хочется две тысячи гривен на ребеночка платить. Ну конечно, нужны деньги, чтобы побухать, поиграть в "Лото Забава", шлюх своих поразвлекать! Как же ты, бедняга, алименты платить не хочешь...

Подробнее об отношениях Александра Алиева с бывшией супругой вы можете прочитать в материале "СЭ".

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