Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту

Бывший нападающий сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин получил приглашение от научного комитета УЕФА пройти программу по обучению менеджменту, cообщается на официальном сайте питерского клуба.

Программа УЕФА состоит из семи недельных модулей, каждый из которых посвящен разным аспектам футбольного управления и административной работы, отмечает пресс-служба "Зенита". Уроки проходят на английском языке в течение 20 месяцев в крупных городах Европы, где базируются ведущие клубы континента и футбольные организации.

Вводная лекция запланирована на 8 октября, она состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. А заключительный экзамен пройдет в мае-июне 2021 года.

Аршавин выступал за "Зенит" с 1999 по 2009 год, а также в сезоне 2012/13 и с 2013 по 2015 год. В общей сложности 38-летний бывший футболист провел 291 матч за питерцев, забил 57 голов и отдал 90 голевых передач.