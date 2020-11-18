Андрей Тихонов выступает свидетелем со стороны обвинения по делу Широкова

Адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, которого избил экс-хавбек сборной России Роман Широков, рассказал о свидетелях стороны обвинения.

— Со стороны Широкова нет ни одного свидетеля, — рассказал «СЭ» Островский. — Андрей Тихонов выступал со стороны обвинения. Его показания были даны на предварительном следствии. Если дело не будет слушаться в особом порядке, а мы на этом настаиваем, то он будет допрошен на суде. Он уехал работать в Казахстан? В таком случае его показания просто будут озвучены.

Всего со стороны обвинения 10 свидетелей. (Севастиан Терлецкий)