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Адвокат судьи Данченкова: «Широков рано продал свои бутсы. Мог бы в них на обязательные работы ходить»

20:52
Роман Широков. Фото Зураб Джавахадзе/"Известия"
Роман Широков. Фото Зураб Джавахадзе/"Известия"
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Адвокат Александр Островский, представляющий интересы футбольного судьи Никиты Данченкова, прокомментировал «СЭ» новость о продажи Романом Широковым бутс, в которых он избил арбитра.

Роман Широков.Широков продал бутсы, в которых избил арбитра, за 100 тысяч рублей

Ранее стало известно, что Широков продал бутсы за 100 тысяч рублей, вырученные средства он передаст на благотворительность.

— Широков поторопился. Эти бутсы вполне могут пригодиться как вещественные доказательства. В поданной нами жалобе мы ставим вопрос об отмене приговора и направлении дела в прокуратуру. И тогда эти бутсы могут стать уликой. Широков торопится делать широкие жесты. Приговор еще не вступил в законную силу, ему еще можно было бы походить в них на обязательные работы. Он не знает, что еще придумать.
(Константин Колмаков)

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