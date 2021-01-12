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Широков продал бутсы, в которых избил арбитра, за 100 тысяч рублей

20:06
Роман Широков. Фото Instagram
Роман Широков. Фото Instagram
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Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков продал за 100 тысяч рублей бутсы, в которых избил арбитра Никиту Данченкова. Инцидент произошел в августе во время любительского турнира в Москве.

По словам адвоката футболиста Вадима Лялина, вырученные средства Широков направил на благотворительность.

— Детский дом №1 города Костромы получил 100 тысяч рублей за «реализованные» спортивные кроссовки. Также подготовили к отправке еще от Романа Широкова 15 штук спортивных костюмов для подростков и детей, футбольную майку с подписями всей команды, — цитирует «РИА Новости» Лялина.

Суд приговорил Широкова к 100 часам обязательных работ и выплате 100 тысяч рублей компенсации за причинение легкого вреда здоровью арбитра.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210112/shirokov-1592776641.html

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