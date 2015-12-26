Кокорин сфотографировался с Гетце
26 декабря 2015, 04:45
Нападающий "Динамо" и сборной России Александр Кокорин разместил на своей странице в Instagram фотографию с полузащитником "Баварии" и сборной Германии Марио Гетце. Напомним, что 23-летний немец продолжает проходить курс реабилитации после травмы паха. Ожидается, что на поле он сможет вернуться в следующем месяце.
"Есть чему учиться", – написал под изображением Кокорин.
Есть чему учиться⚽️😀мы с @justinbieber #world champion@gotzemario
Фото опубликовано Kokorink9 (@kokorin9) Дек 25 2015 в 11:51 PST
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