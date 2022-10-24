125 лет назад состоялся первый в России официальный футбольный матч

24 октября 1897 года считается датой рождения российского футбола. В тот день на Васильевском острове в Санкт-Петербурге состоялся первый официально зафиксированный в России футбольный матч.

На плац Кадетского корпуса, превращенный в футбольное поле, вышли команды Кружка любителей спорта и Василеостровского общества футболистов — английского клуба со стажем игры около шести лет.

Матч закончился победой английского клуба со счетом 6:0.