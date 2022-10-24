Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Молодежная сборная России
Олимпиада
ЮФЛ
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 09:45

125 лет назад состоялся первый в России официальный футбольный матч

Читать «СЭ» в

24 октября 1897 года считается датой рождения российского футбола. В тот день на Васильевском острове в Санкт-Петербурге состоялся первый официально зафиксированный в России футбольный матч.

На плац Кадетского корпуса, превращенный в футбольное поле, вышли команды Кружка любителей спорта и Василеостровского общества футболистов — английского клуба со стажем игры около шести лет.

Матч закончился победой английского клуба со счетом 6:0.

0
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
В бою с О'Мэлли мы увидели самую примитивную версию Петра Яна. Глупо пенять на судей
Первый ассист Миранчука в новой команде! Помог прервать «Торино» ужасную серию
Эксперт рассказал о способности боевых дельфинов охранять Севастопольскую бухту
Во Франции предупредили о способности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине
Банкоматы оказались не готовы принимать новые купюры
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В академии «Спартака» прошел турнир, посвященный памяти жертв трагедии в «Лужниках»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости