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«У своих ворот»

Сегодня, 14:44

В Госдуме РФ высказались об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о том, что Кабинет министров РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу. Об этом сообщил зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко 24 октября.

«Мы все время смотрели на это с опаской, потому что не хотели нанести больший урон. Ну а теперь никаких ограничений нет. Раз данные территории становятся российскими, то они имеют полное право иметь условия для развития спорта. Я поддерживаю данное решение», — сказала Роднина «СЭ».

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области приняты в состав РФ 30 сентября.

РФС
Ирина Роднина
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