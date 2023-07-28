Гунько уступил Хаджи, экстремальная победа «Актобе», Рамирес забил в первом матче без Черчесова

Рассказываем об интересных событиях первых матчей второго отборочного раунда Лиги конференций.

Драма в Констанце

Вторую неделю подряд чемпионам Армении приходится испытывать разочарования в Восточной Европе. Сначала команда Дмитрия Гунько вылетела из Лиги чемпионов, героически выиграв в Мостаре у «Зриньски» после домашнего поражения, но оступилась в серии пенальти. Теперь «Урарту» драматичный образом проиграл в румынской Констанце команде легендарного Георге Хаджи.

А ведь гости дважды вели в счете, и открыли его, когда во втором матче подряд отличился российский нападающий Артем Максименко. «Урарту» точно что-то нужно делать с концентрацией в концовках таймов. Они упустили преимущество к перерыву, пропустив на четвертой добавленной минуте, а решающий гол «Фарул» забил, когда шла пятая минута компенсированного времени.

После матча Гунько отметил очень качественный первый тайм и то, как его команда контролировала игру в начале второй половины. «Но допустили несколько ошибок, которые повлияли на психологическое состояние команды. Соперник играл в давление, и трибуны помогли ему забить гол в концовке. Думаю, шансы остались такими же, как перед началом этого раунда — 50 на 50», — резюмировал российский специалист.

Продолжая тему российских тренеров, добавим, что «Санта-Колома» из Андорры, которую возглавляет Дмитрий Черышев, достойно уступила в Черногории. С победой только экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. Возглавляемый им азербайджанский «Сабах» в среду играл в Риге и забил два безответных мяча.

Яркая победа Карповича

«Актобе», который тренирует бывший футболист «Ростова» и московского «Динамо» Андрей Карпович, добирался до Грузии с приключениями. Проблемы казахстанцам создал Комитет гражданской авиации Грузии, без объяснения причин отказавший чартерному рейсу в посадке в Кутаиси. Из-за этого «Актобе» провел предыгровую тренировку дома, а на выезд отправился утром в день игры уже другим бортом.

Этим проблемы не ограничились, так как на разминке получил травму значившийся в стартовом составе Канесов. Тем не менее, гости справились со всеми сложностями, а экстренно появившийся на поле Самородов был одним из самых активных, и уже по итогам первого тайма на табло светились цифры 0:2. Для начала пенальти заработал Элдер Сантана, а потом Райчкович с подбора уложил мяч в угол.

Во втором тайме случилась еще одна потеря. Получившего травму игрока унесли с поля на носилках, и снова «Актобе» со всем справился. Больше того, вышедший на замену хорват Филипович сначала обокрал на фланге защитника и вывел на пустые ворота Самородова, а в компенсированное время сам поставил в игре точку.

Стоит добавить, что все 90 минут за победителей отыграл российский защитник Дмитрий Яшин, за последние годы успевший поиграть в Армении и Белоруссии. Активно вошел в игру экс-футболист «Ахмата» Умаев, а в запасе остались экс-голкипер «Локомотива» Лобанцев и выступавший ранее в «Арсенале» Изотов.

1+1 у экс-краснодарца

Уволив Станислава Черчесова после вылета из Лиги чемпионов, «Ференцварош» стартовал в третьем по статусу еврокубке с крупной победы. Игрой команды из Будапешта руководил бывший помощник российского специалиста Мате Чаба, который уже исполнял обязанности главного перед тем, как «фради» возглавил наш штаб. Отметим и яркий дебют экс-защитника «Краснодара» Рамиреса. Кто знает, возможно, именно эквадорца, которого не успели заявить в ЛЧ, Черчесову не хватило в противостоянии с «Клаксвиком». Да, это сослагательное наклонение, однако в четверг на счету Рамиреса гол и результативный пас провалившемуся неделю назад экс-форварду «Шерифа» Траоре.

Наши в воротах

Отметим игру российских голкиперов. На ноль отыграл вернувшийся в «Буде-Глимт» Никита Хайкин, тогда как полевые игроки норвежцев обеспечили крупную победу. А ворота «Арарата» защищал 27-летний воспитанник «Краснодара» Всеволод Ермаков. В России уроженец Санкт-Петербурга выступал за команды системы «быков», «Армавир» и ижевский «Зенит», но уже несколько лет Ермаков играет в Армении, где его первым клубом был «Ширак».

Еще один наш кипер — бывший страж ворот «Рубина» и «Урала» Иван Коновалов — стал соавтором одной из главных сенсаций дня. «Тобол» в чемпионате Казахстана сейчас пятый, но это не помешало ему на выезде обыграть одну из лучших команд Швейцарии. Причем победа оказалась волевой, а «Базель» сгубили два удаления — на 56-й и 68-й минутах. В интервале между этими эпизодами Оразов не реализовал пенальти, но именно он стал автором победного гола. Добавим, что на последних минутах на поле вышел экс-защитник «Родины» Габараев.