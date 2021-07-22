Россия начала еврокубковый сезон с победы. «Сочи» разгромил азербайджанцев

А Нобоа устроил очередной бенефис.

Лига конференций

2-й отборочный раунд

Первый матч

«Сочи» (Россия) — «Кешлы» (Азербайджан) — 3:0 (1:0)

Голы: Родригу, 10 (1:0). Нобоа, 66 — с пенальти (2:0). Барсов, 81 (3:0).

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Цаллагов, Заика (Попов, 71), Барач, Прохин, Родригу, Юсупов (Терехов, 29), Бурмистров (Ангбан, 84), Нобоа (Воробьев, 84), Дуганджич (Барсов, 72).

«Кешлы»: Намашко, Бойович, Гулиев, Гыртымов (Мустафаев, 78), Салахлы, Гигаури, Гаджиев (Ахундов, 77), Сантос, Вализада, Нету (Магеррамлы, 58), Юнанов.

Предупреждения: Гигаури, 18. Терехов, 38. Гыртымов, 45+1. Гулиев, 90+5.

Судьи: Йорги. Авдо, Чокай (все — Албания).

22 июля. Сочи. Стадион «Фишт».

Вдоволь наобжигавшись на еврокубковом молоке, мы теперь дуем на воду, видя угрозу в любом сопернике. Тем более когда речь идет о команде, дебютирующей на подобном уровне. Пару лет назад «Арсенал» в статусе новичка континентальных турниров получил 0:4 по сумме двух матчей от бакинского «Нефтчи» (0:1, 0:3). Так что и на обладателя Кубка Азербайджана «Кешлы», который еще несколько лет назад назывался «Интер Баку», приходилось поглядывать с опаской.

В том числе и по удивительной в наше время причине — из-за отсутствия свежей информации об обновившем состав сопернике. Все спарринги «Кешлы» проводил против соотечественников, и представителям «Сочи» не удалось найти записи ни одного из них. «Молодцы, хорошо сработали», — заметил главный тренер южан Владимир Федотов, добавив, что команда чувствует себя уверенно, а настроение накануне игры приподнятое.

Поздравляя болельщиков с началом европейской кампании, в «Сочи» не предполагали, что играть придется при пустых трибунах. Об этом клуб объявил только в день игры, сославшись на распоряжение регионального Роспотребнадзора. И это те вещи, к которым подготовиться невозможно. Как и к внеплановым потерям во время игры, как случилось с Юсуповым. Полузащитник вернулся на поле после болезненного повреждения, однако через некоторое время все-таки попросил замену.

Естественно, это привело к структурным изменениям, но системно «Сочи» не просел. А если смотреть на созданные моменты и качество футбола, то вызванная выходом на поле Терехова перестройка даже усилила игру южан. Хотя, правильнее говорить и о том, что команда Федотова к тому моменту уже поняла, чего ждать от соперника и какие собственные козыри выглядят небьющимися.

Прежде всего, стандарты в исполнении Нобоа, который вполне мог забить прямым ударом со штрафного, а угловой эквадорца завершился столь нужным в таких играх быстрым голом Родригау. Если вспомнить мяч бразильца в ворота «Химок» — это уже можно считать системным моментом. И это не один защитник-новичок с умением угрожать чужим воротам. Хорват Барач за тайм отметился двумя опаснейшими ударами, включая попадание в штангу.

При этом и со своими непосредственными обязанностями игроки обороны «Сочи» справлялись довольно уверенно. Словно и не попрощался с командой во вторник отправившийся в турецкий «Антальяспор» Мевля. Хозяева и близко не позволяли сопернику создавать моменты, которые были бы сопоставимы с тем, что происходило у ворот Намашко.

Голкипер сборной Молдавии, которому в мартовском матче отбора на ЧМ-2022 Дания забила восемь мячей, делал все, чтобы счет в Сочи не стал крупным уже к перерыву. Бывший страж ворот нальчикского «Спартака», «Кубани» и «Волгаря» справился с убойными ударами Заики и Терехова, после чего вытащил из-под перекладины выстрел с лета в исполнении Цаллагова. Травма Юсупова, отсутствие Жоаузинью — федотовская система работала и без важных элементов.

Да, Дуганджич пока не выглядит равноценной заменой Заболотному, но нельзя не отметить полезную игру форварда. Хорват цеплялся за мяч и сохранял его, а также умело расчищал пространство для второй линии атаки, где наряду с Тереховым очень ярко смотрелся Бурмистров. Логично, что именно его сбил в штрафной Божович, и выдавший очередную блестящую игру Нобоа с пенальти забил столь нужный перед ответным матчем второй гол.

После этого умнейшая комбинацию Бурмистрова и Нобоа с завершающим ударом Барсова головой была исполнена уже «на бис». Даже без четвертого гола имевшего отличный шанс на добивании Попова европейская премьера «Сочи» удалась. И нет смысла говорить, что это лишь третий по статусу континентальный турнир, а соперник оказался не самым сильным. После прошлогоднего кошмара, когда «Динамо» вылетало от тбилисского «Локомотива», а в групповом турнире Россия долго ждала первую победу, такое начало нового сезона выглядит обнадеживающе.