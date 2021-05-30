С кем сыграют наши клубы в еврокубках? У «Зенита» может быть убийственная группа

Европейский сезон завершился, но уже летом начнется новый. Рассказываем, где и когда стартуют российские команды.

Лига чемпионов

«Спартак»

Старт: третий раунд

Возможные соперники: «Монако» (Франция); «Бенфика» (Португалия); победитель пары «Селтик» (Шотландия) — «Рапид» (Австрия) / «Галатасарай» (Турция) / «Мидтьюлланн» (Дания).

Дата жеребьевки: 19 июля

Даты матчей: 3-4 августа / 10 августа

«Спартак» занял второе место в российской премьер-лиге. Раньше серебряный призер чемпионата попадал в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, но с этого сезона ему необходимо проходить квалификацию. «Спартак» стартует в третьем раунде и должен выбить двух соперников, чтобы выйти в основную стадию.

Отборочный турнир делится на «путь чемпионов» и «путь нечемпионов». «Спартак» до группового этапа будет играть только с теми командами, которые не выиграли свой национальный чемпионат в минувшем сезоне. Коэффициент красно-белых невысок — 18.500. Это значит, что они в третьем раунде окажутся в числе «несеяных» команд. Среди «сеяных» — «Бенфика», «Монако», а также «Шахтер». Но УЕФА разводит украинские и российские клубы, так что с донецкой командой «Спартак» не встретится. Еще один потенциальный соперник пока неизвестен, но им точно станет победитель пары с участием «Селтика». В свою очередь, шотландцам во втором раунде предстоит сыграть с венским «Рапидом», «Галатасараем» или «Мидтьюлланном». Это решит жеребьевка.

В четвертом раунде новые клубы добавляться не будут, так что «Спартаку» в случае успеха предстоит встретиться с победителями других пар. Если красно-белые доберутся до группового этапа, то при жеребьевке попадут в четвертую корзину.

Если «Спартак» вылетит из отборочного турнира — неважно, из какого раунда — то отправится напрямую в групповой этап Лиги Европы.

«Зенит»

Старт: групповой этап (3-я корзина)

Возможные соперники:

1-я корзина: «Челси» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Интер» (Италия), «Лилль» (Франция), «Спортинг» (Португалия).

2-я корзина: «Реал» (Испания), «Барселона» (Испания), «Ювентус» (Италия), «ПСЖ» (Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Ливерпуль» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» Д (Германия).

4-я корзина: «Милан» (Италия), «Вольфсбург» (Германия)...

Дата жеребьевки: 26 августа

Даты матчей: 14-15 сентября / 28-29 сентября / 19-20 октября / 2-3 ноября / 23-24 ноября / 7-8 декабря

Раньше чемпионы России напрямую попадали в первую корзину при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов, но с этого сезона такой привилегии мы лишены. У «Зенита» был шанс получить место среди элиты, но для этого требовалась победа «Манчестер Сити» в финале — «горожане» и так будут в первой корзине, потому что они выиграли чемпионат Англии. Но победил «Челси», а значит, «Зенит» останется в третьей корзине — его коэффициента (50.000) хватает только на нее.

Первые две корзины уже целиком сформированы. И по именам вторая даже выглядит чуть сильнее. «Порту», «Аякс», «Лейпциг» и «Аталанта» тоже будут в третьей корзине вместе с «Зенитом». Известно и то, что в четвертую попадут «Милан» и «Вольфсбург». В остальном — возможны варианты, все зависит от отборочного турнира.

Группа смерти для «Зенита»: «Манчестер Сити», «Реал», «Милан».

Группа жизни для «Зенита»: «Лилль», «Севилья», «Брондбю» (если чемпионы Дании пройдут один отборочный раунд).

Лига Европы

«Локомотив»

Старт: групповой этап (2-я или 3-я корзина)

Возможные соперники:

1-я корзина: «Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия), «Лацио» (Италия)...

Дата жеребьевки: 27 августа

Даты матчей: 16 / 30 сентября, 21 октября, 4 / 25 ноября, 9 декабря

Обладатель Кубка России начинает еврокубковую кампанию с групповой стадии Лиги Европы. У «Локомотива» высокий коэффициент (31.000), и есть лишь небольшая вероятность, что он при жеребьевке группового этапа попадет в третью корзину. Скорее всего, красно-зеленые будут во второй. Напомним, с сезона-2021/22 в Лиге Европы будет не 12 групп, а 8.

Пока даже примерный состав участников группового этапа предсказать невозможно, ведь известна только дюжина участников. И лишь четверо из них точно попадут в первую корзину: «Лион», «Наполи», «Байер» и «Лацио». «Матками» группы также могут стать «Брага», «Айнтрахт» и «Лестер». Кроме них, с групповой стадии стартуют «Марсель», «Вест Хэм», «Реал Сосьедад» и «Бетис».

Лига конференций

«Сочи»

Старт: второй раунд

Возможные соперники: «Арис» (Греция), «Динамо-Брест» (Белоруссия), «ДАК Дунайска Стреда» (Словакия), «Ашдод» (Израиль), «Волеренга» (Норвегия), «Хэкен» (Швеция), «Эльфсборг» (Швеция), «Локомотив» Пловдив (Болгария), «Кешля» (Азербайджан), «Сумгаит» (Азербайджан), «Тобол» (Казахстан), «Шахтер» Караганда (Казахстан), «Уйпешт» (Венгрия), «Торпедо-БелАЗ» (Белоруссия), «Ракув» (Польша), «Погонь» (Польша)...

Дата жеребьевки: 16 июня

Даты матчей: 22 / 29 июля

«Сочи» дебютирует в еврокубках и первым среди российских клубов вступит в евросезон. Южная команда сыграет в Лиге конференций и начнет со второго раунда. Чтобы попасть в групповой этап, «Сочи» необходимо последовательно победить трех соперников.

Во втором раунде «Сочи» будет в числе «сеяных» команд. Не удивляйтесь: у России достаточно высокий рейтинг УЕФА для ранних раундов, поэтому даже дебютанты получают более слабых соперников.

В отборочном турнире Лиги конференций будут «путь чемпионов» и «основной путь». В первом случае бороться за места в группе предстоит командам, вылетевшим из предварительных раундов Лиги чемпионов. «Сочи» — в «основном пути». Во втором раунде в нем примут участие 90 клубов, то есть 45 пар. Все потенциальные соперники «Сочи» сейчас неизвестны, потому что еще не сыгран первый раунд. Но из тех, кто вступает в борьбу со второго раунда и точно не будет «сеяным», самые грозные — «Арис» (третье место чемпионата Греции) и «Торпедо-БелАЗ» (третье место чемпионата Белоруссии).

«Рубин»

Старт: третий раунд

Возможные соперники: «Андерлехт» (Бельгия), ЛАСК (Австрия), «Витесс» (Голландия), «Трабзонспор» (Турция)...

Дата жеребьевки: 19 июля

Даты матчей: 5/12 августа

«Рубин» начнет играть в Лиге конференций с третьего раунда. Для попадания в группу казанцам нужно пройти двух соперников.

У «Рубина» и у «Сочи» на данный момент идентичный коэффициент (7.676), так как казанцы не участвовали в еврокубках с сезона-2015/16 и все их заслуги стерлись за давностью лет. Если для второго раунда Лиги конференций рейтинга России достаточно, чтобы ее команды были «сеяными», то в третьем раунде наши клубы могут потерять этот статус. Но это не точно: многое зависит от того, не вылетят ли клубы с более высокими коэффициентами на старте отборочного турнира.

Сейчас невозможно предсказать соперников «Рубина», но можно назвать тех, кто тоже начнет путь в Лиге конференций с третьего раунда: «Андерлехт», ЛАСК, «Витесс» и «Трабзонспор». Если казанцы все-таки окажутся в числе «несеяных» клубов, а все сильнейшие команды по рейтингу доберутся до третьего раунда, то «Рубин» может нарваться, например, на «Базель», «Копенгаген», «Гент», «Фейеноорд», ПАОК, «Карабах» или «Партизан».